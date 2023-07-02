Фьюри проведет выставочный поединок против бывшего чемпиона UFC.

Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри, вероятно, свой следующий бой проведет против бывшего чемпиона UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну.

Об этом сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

По его информации, поединок "Цыганского короля" против камеруно-французского бойца будет выставочным, без нокдаунов.

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"Да, я думаю, что Фьюри встретится с Нганну. Это то, что я слышал. По всей видимости, это будет выставочный бой. Без нокдаунов и всего прочего.

Я точно не знаю, а только говорю то, что слышал. Обидно, но это так. Это большой бой, но я хотел бы увидеть, как Фьюри дерется с Александром Усиком.

Было бы неплохо, чтобы в супертяжелом весе появился абсолютный чемпион, но Тайсон сам отвечает за свою карьеру. Я уверен, что он заработает кучу денег. Удачи ему", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Ранее планировалось, что Тайсон Фьюри проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против обладателя поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика. Однако скандальный британский боксер сорвал переговорный процесс и этот поединок не состоялся.

Напомним, Тайсон Фьюри на профи-ринге провел 34 боя (33 победы, 1 ничья). Свой последний бой "Цыганский король" провел 3 декабря 2022 года против Дерека Чисоры. Фьюри нокаутировал соперника в 10 раунде.

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