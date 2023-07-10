Александр Красюк высказался о потенциальном бое Фьюри против Усика.

Промоутер Александр Красюк, который представляет интересы чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри избегает боя с украинцем.

Функционер отметил, что фанаты "Цыганского короля" хотят увидеть большой бой, однако он им этого не дает.

"Я не предполагаю, что Фьюри избегает Александра, а говорю факты: Фьюри избегает Усика, и это данность. Сейчас он якобы пытается устроить бой со знаковым соперником, посмотрим, кто это будет.

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У меня нет никакого неуважения. Тайсон Фьюри богат и успешен, но он известен только по одной причине - фанатам, которые сделали его богатым. Деньги на его банковском счету - это деньги поклонников, которые хотят взаимности. И сейчас Тайсон не дает им того, что они хотят. Они хотят увидеть большой бой", - приводит слова Красюка BoxingSocial.

Напомним, Александр Усик хотел провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри в апреле этого. Стороны вели переговоры по организации поединка, однако "Цыганский король" сорвал переговорный процесс.

Таким образом, команда украинца переключилась на организацию боя против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа.

Поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав.

Накануне Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую дуэль взглядов.

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