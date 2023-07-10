Бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 26 августа.

В понедельник, 10 июля, в Варшаве состоялась пресс-конференция чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика и претендента на титул Даниэля Дюбуа.

Украинский чемпион начал пресс-конференцию со слов благодарности защитникам Украины, которые сражаются с российскими захватчиками.

Также Александр отметил, что он рад провести бой против Дюбуа в Польше и поблагодарил польский народ за поддержку украинцев.

"Хочу поблагодарить ребят, которые сейчас защищают нашу страну, потому что именно благодаря им мы имеем возможность выступать за границей и дарить им немного эмоционального счастья. ВСУ.

Я очень рад вернуться в Польшу, потому что отсюда началось мое чемпионство, первый титул WBO, который я получил в Гданьске 7 лет назад. Меня здесь хорошо встретили. Мы хорошо с Кшиштофом Гловацким побоксировали. В течение семи лет я немного подсобрал пояса и вернулся сюда.

Хочу поблагодарить польский народ за поддержку, которую он оказывает Украине. В течение своей карьеры я ездил по многим городам боксировать, но это место будет ближе всего к дому. Думаю, что многие мои соотечественники и люди, которые приедут поддерживать бокс, будут рады тому, что состоится 26 августа. Увидимся 26 августа", - сказал Усик.

Британский боксер Даниэль Дюбуа на пресс-конференции заявил, что он полностью готов к бою против украинского чемпиона.

"Во-первых, мое колено в порядке. Это уже сейчас ясно. Я в тренировочном лагере, я бегаю. Думаю, что все будет хорошо.

Я благодарен за эту возможность. Я долго ждал, и я готов ей воспользоваться. Усик – большой чемпион, но у всего есть начало и конец. Я готов", - сказал Дюбуа.

После пресс-конференции Усик и Дюбуа провели первую дуэль взглядов. Боксеры долго смотрели друг другу в глаза, первым отвел взгляд британец.

Усик - Дюбуа: первая дуэль взглядов

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа на "Tarczynski Arena" в польском городе Вроцлав.

Для Александра Усика это будет 21-й бой в карьере. В активе украинца на профи-ринге 20 побед в 20 поединках, 13 из которых нокаутом.

Дюбуа провел также 20 боев, но выиграл только 19 из них, потерпев одно поражение.

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