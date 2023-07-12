28 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри проведет бой против Нганну.

Промоутеры объявили о том, что 28 октября в Саудовской Аравии состоится 10-раундовый бой между боксером Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну.

Поединок пройдет по правилам профессионального бокса с тремя судьями.

Это будет первый бой Фьюри с декабря прошлого года, когда он одержал победу над Дереком Чисорой. Ожидалось, что в этом году состоится его поединок с Александром Усиком, но стороны договориться не смогли.

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Нганну последний на данный момент поединок в UFC провел в январе 2022 года. У Франсиса в карьере 20 боев, 17 побед и 3 поражения.

Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил специальное разрешение чемпиону мира в хэвивейте Фьюри на поединок с Нганну.

"Фьюри получил специальное разрешение от WBC на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента на поединок с Фьюри нет. Он пытался организовать бои против Руиса, Джошуа и Усика, но договоренности не было достигнуто", – сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, заявил, что Фьюри не имеет морального права владеть поясом WBC, хотя соблюдает при этом все регламентные нормы.

"Со спортивной точки зрения - чистого бокса, спорта - его нужно лишить пояса, потому что он так долго оставался бездействующим. Он обманывает людей, объявляя бои, которые не состоятся", - сказал Красюк.

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