Бой Усика против Дюбуа пройдет в Польше.

Бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика против Даниэля Дюбуа объявлен официально.

Украинский боксер проведет обязательную защиту титула WBA против британца 26 августа на "Tarczynski Arena" в польском городе Вроцлав.

"Мы официально объявляем поединок Усика против Дюбуа. Город Вроцлав, ставший прибежищем для сотен тысяч наших соотечественников, примет наше событие на "Тарчински Арена".

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Этот стадион уже видел победу украинского боксера - именно здесь в 2011 году Виталий Кличко одолел Томаша Адамека. Мы приложили чрезвычайные усилия, чтобы для Усика это сражение произошло в, так сказать, домашней атмосфере, потому что с 2015 года Александр боксировал "в гостях".

Так что подготовка продолжается. Билеты в скором времени появятся в продаже. Шоу будет чрезвычайно важно для Украины, ведь будет транслироваться на весь мир.

Мы верим в то, что вся планета станет свидетелем украинской победы", - приводит слова Красюка K2 Promotions.

Сообщается, что транслятором боя станет TNT Sports. Это будет первый бой PPV в 2023 году для компании, которая ранее была известна под названием BT Sport.

Александр Усик получит за этот бой 75% от общего призового фонда - 6 миллионов долларов. Даниэль Дюбуа может рассчитывать на 25% - 2 миллиона долларов.

Напомним, в своем предыдущем бою Александр Усик победил в реванше раздельным решением судей британца Энтони Джошуа и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе. Поединок состоялся в августе прошлого года.

Всего в активе Усика 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге.

Даниэль Дюбуа свой предыдущий поединок провел в декабре прошлого года. В третьем раунде британец нокаутировал Кевина Лерену. На профи-ринге Дюбуа провел 20 боев, одержал 19 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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