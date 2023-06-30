Британский чемпион хочет провести промежуточный поединок в октябре.

Журналист Гарет Дэвис рассказал о новой возможной дате боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

По словам Дэвиса, в январе Усик и Фьюри могут устроить мегабой.

"Саудовцы подвинули все, потому что Фьюри теперь собирается драться в октябре. Они явно хотят, чтобы Тайсон был вовлечен. Несколько недель назад Фрэнк Уоррен заявил, что они не должны соглашаться с условиями партнеров из Саудовской Аравии. Меня это не удивляет. В этом году бой Усик - Фьюри не состоится. Это откладывалось много раз. Саудовцы не будут делать контрактных предложений, пока эти ребята не подерутся летом", - сказал Дэвис.

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Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявлял, что в этом году его клиент не будет драться против украинца, а вот в январе - возможно будет.

Бой Фьюри - Усик: что известно

Тайсон Фьюри и Александр Усик должны были провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 29 апреля 2023 года, но сторонам не удалось согласовать контракт на поединок и в итоге бой был сорван.

Менеджер украинского боксера сообщил, что бой был сорван, потому что сторонам не удалось договориться о распределении гонорара в реванше.

Добавим, что в поединке между Усиком и Фьюри должен был определиться первый в 21-м веке абсолютный чемпион в супертяжелом дивизионе. Последним обладателем всех основных титулов в хэвивейте был Леннокс Льюис, одержавший победу над Эвандером Холифилдом в 1999 году.

После срыва боя с Фьюри, команда Усика переключилась на организацию поединка против регулярного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа.

Ожидается, что бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа в Польше.

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