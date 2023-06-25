Екатерина Усик потролила жителей аннексированого полуострова.

Екатерина Усик, жена действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика, потролила жителей Крыма.

На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка опубликовала сторис с обращением к жителям аннексированого полуострова, в котором особое внимание уделила предателям Украины.

"Крымусики, скоро мы придем. Крым вернется в свою украинскую гавань. А все, кто предал Украину, бегите!

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В Крыму кипишь! Я понимаю нежелание большинства крымусиков возвращаться в Украину (большая часть предателей, дававших присягу Украине, так легко пошли подлизывать другому диктатору). Я верю в свою страну и что это просто так не пройдет", - написала Екатерина Усик.

Добавим, что Александр Усик готовится к бою против британского боксера Даниэля Дюбуа. Их поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Этот бой станет первым для украинского супертяжа с августа прошлого года, когда он победил в реванше Энтони Джошуа. Усик одержал победу раздельным решением судей и защитил титулы WBO, WBA, IBF и IBO.

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