Украинский боксер досрочно одолел британца Дюбуа.

В польском городе Вроцлав украинский боксер Александр Усик провел обязательную защиту чемпионских титулов в бою против британца Дэниэля Дюбуа.

На кону стояли звания чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA. Именно по линии WBA Дюбуа получил право стать претендентом на поединок с Усиком.

Усик - Дюбуа: итоги боя

36-летний Усик на профессиональном ринге провел 21 поединок и во всех одержал победы (14 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

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25-летний Дюбуа в профи провел тоже 21 бой. У него 19 побед (18 - нокаутом) и 2 поражения. В 2020 году Дюбуа уступал Джо Джойсу.

Теперь Усику осталось завоевать только пояс WBC, который принадлежит Тайсону Фьюри, для того, чтобы иметь статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В лагере "Цыганского короля" выразили готовность провести бой против Усика. Ожидается, что этот поединок пройдет в январе 2024 года.