Украинский боксер высмеял решение Фьюри провести выставочный бой против Нганну.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о решении Тайсона Фьюри провести выставочный бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Украинский боксер раскритиковал "Цыганского короля" и назвал поединок против Нганну аферой.

"Фигня. Ничего не думаю об этом бое. Это невероятная афера. Ничего не думаю об этом, о жадном пузе - тоже. Мне безразлично.

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Хотелось бы, конечно, побоксировать с Фьюри. Но мне кажется, что он немного боится", - заявил Усик в комментарии ringpolska.

Напомним, весной этого года ожидалось, что Тайсон Фьюри проведет бой против Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Но команды боксеров не смогли согласовать условия контракта и бой был сорван.

Стоит отметить, что победитель поединка Фьюри - Усик мог стать первым абсолютным чемпионом в хевивейте в 21-м веке. Последним абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе является Леннокс Льюис. В 1999 году в объединительном бою он победил Эвандера Холифилда.

Бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Поединок пройдет по классическим правилам бокса.

Александр Усик свой следующий бой проведет против британца Даниэля Дюбуа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBA, WBO, IBO и IBF, которыми владеет украинец. Бой состоится 26 августа этого года в Польше.

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