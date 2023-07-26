Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик продолжает готовиться к защите своих титулов против британского боксера Даниэля Дюбуа.
Их бой состоится в польском Вроцлаве ровно через месяц - 26 августа.
В своем Твиттере украинский боксер опубликовал снимок из тренировочного лагеря и похвастался великолепной формой перед боем против 25-летнего британца.
Усик и Дюбуа в профессиональной карьере провели по 20 боев. В активе 36-летнего украинца 20 побед (13 нокаутом), в послужном списке британца 19 побед (18 нокаутом) и одно поражение.
Свой последний бой Усик провел в августе прошлого года. В реванше Александр победил Энтони Джошуа и защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO.
Дюбуа последний раз выходил на ринг в декабре 2022 года. 25-летний британец одержал победу техническим нокаутом против южноафриканского боксера Кевина Лерены.
Добавим, что Александра Усика за бой против Дюбуа получит чуть больше 6 миллионов долларов. 25-летний британец заработает 2 миллионов долларов.
Ранее УНИАН сообщал, что был опубликован промо-ролик предстоящего боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.