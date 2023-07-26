Украинский боксер продолжает готовиться к защите своих поясов.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик продолжает готовиться к защите своих титулов против британского боксера Даниэля Дюбуа.

Их бой состоится в польском Вроцлаве ровно через месяц - 26 августа.

В своем Твиттере украинский боксер опубликовал снимок из тренировочного лагеря и похвастался великолепной формой перед боем против 25-летнего британца.

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Усик и Дюбуа в профессиональной карьере провели по 20 боев. В активе 36-летнего украинца 20 побед (13 нокаутом), в послужном списке британца 19 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Свой последний бой Усик провел в августе прошлого года. В реванше Александр победил Энтони Джошуа и защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Дюбуа последний раз выходил на ринг в декабре 2022 года. 25-летний британец одержал победу техническим нокаутом против южноафриканского боксера Кевина Лерены.

Добавим, что Александра Усика за бой против Дюбуа получит чуть больше 6 миллионов долларов. 25-летний британец заработает 2 миллионов долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что был опубликован промо-ролик предстоящего боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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