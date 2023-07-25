Поединок состоится в Польше 26 августа.

Опубликован промо-ролик предстоящего боя между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На кону будут стоять пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО, которые принадлежат украинцу.

Соответствующее видео показал менеджер Усика Эгис Климас у себя в социальных сетях. На видео демонстрируются кадры из предыдущих боев с участием Дюбуа и Усика.

Усик - Дюбуа: перед боем

Поединок пройдет 26 августа в польском городе Вроцлав.

Дюбуа дерзко обещает уничтожить в ринге Усика. "Я верну домой титулы и пояса. Пришло мое время. Усик был великим чемпионом. Но я моложе, я сильнее", - заверил британец.

Букмекеры не верят в то, что Дюбуа создаст сенсацию.

Последний раз оба боксера выходили в ринг в прошлом году. Усик в августе 2022 года одержал победу над Энтони Джошуа, а Дюбуа в декабре нокаутом одолел боксера из ЮАР Кевина Лерену. В третьем раунде Даниэль досрочно одержал победу.

В андеркарде боя будут также боксировать другие украинцы - Денис Беринчик и Дмитрий Митрофанов.

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