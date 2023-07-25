Опубликован промо-ролик предстоящего боя между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На кону будут стоять пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО, которые принадлежат украинцу.
Соответствующее видео показал менеджер Усика Эгис Климас у себя в социальных сетях. На видео демонстрируются кадры из предыдущих боев с участием Дюбуа и Усика.
Усик - Дюбуа: перед боем
Поединок пройдет 26 августа в польском городе Вроцлав.
Дюбуа дерзко обещает уничтожить в ринге Усика. "Я верну домой титулы и пояса. Пришло мое время. Усик был великим чемпионом. Но я моложе, я сильнее", - заверил британец.
Букмекеры не верят в то, что Дюбуа создаст сенсацию.
Последний раз оба боксера выходили в ринг в прошлом году. Усик в августе 2022 года одержал победу над Энтони Джошуа, а Дюбуа в декабре нокаутом одолел боксера из ЮАР Кевина Лерену. В третьем раунде Даниэль досрочно одержал победу.
В андеркарде боя будут также боксировать другие украинцы - Денис Беринчик и Дмитрий Митрофанов.