Дмитрий Митрофанов выйдет в ринг против Хамзы Шираза.

Чемпион WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов сразится с британским боксером Хамзой Ширазом за чемпионский титул WBC Silver.

Бой состоится 26 августа в польском Вроцлаве в рамках вечера бокса, организованном K2 Promotions в сотрудничестве с Knockout Promotions и Skill Challenge Promotions.

Главным событием вечера станет поединок Усик - Дюбуа, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в супертяжелом весе, которыми владеет украинский супертяж.

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Отметим, что Митрофанов и Шираз пока идут без поражений на профессиональном ринге.

Для украинца это будет пятнадцатый бой на профи-ринге, в активе Дмитрия 13 побед и одна ничья. Предыдущий свой поединок Митрофанов так же провел в Польше, где в апреле этого года одержал победу единогласным решением судей над Хуаном Карлосом Родригезом из Венесуэлы.

Хамза Шираз провел на профи-ринге 17 боев, в которых одержал 17 побед, 13 из которых нокаутом.

Напомним, в андеркарде боя Усик - Дюбуа сразится еще один представитель Украины. Чемпион WBO International Денис Беринчик выйдет в ринг против боксера из Швеции Энтони Игита.

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