Денис Беринчик в этом году еще не проводил боев.

Украинский легковес Денис Беринчик скоро проведет свой следующий бой. Его тренер Егор Голуб подтвердил это на своей странице в Instagram.

"Сегодня у него выходной, он может собрать грибы и попробовать ягоды Карпат. Но с понедельника он начинает подготовку к бою, который состоится 26 августа во Вроцлаве", – написал Голуб.

Напомним, что 26 августа в польском городе Вроцлав объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик проведет защиту поясов в противостоянии с британцем Даниэлем Дюбуа. Событие должно стать праздником спорта и дружбы между украинцами и поляками. Дату вечера бокса умышленно поставили поближе ко Дню Независимости Украины. В андеркарде выступят украинские боксеры. Фамилия соперника Беринчика пока не сообщается.

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Денис Беринчик: карьера

Беринчик был серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге он провел 17 боев и во всех одержал победу (9 - нокаутом).

В последнем поединке Беринчик побил француза Ивана Менди третьего декабря 2022 года и защитил свой пояс WBO International в легком весе.

Промоутер Александр Красюк заявлял, что Денис имеет все шансы стать чемпионом мира. "Беринчик - ближайший новый чемпион мира для Украины", - говорил Красюк.

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