Денис Беринчик ждет титульного поединка.

Александр Красюк, который является промоутером Александра Усика, заявил, что Денис Беринчик станет следующим украинским чемпионом мира по боксу.

Об этом Красюк написал у себя в Instagram.

Красюк напомнил, что Беринчик вплотную приблизился к титулу в легком весе (до 61,2 кг) и получит чемпионский бой "как только ситуация в дивизионе сдвинется с мертвой точки".

"Теофимо Лопес наконец-то подерется с Джорджем Камбососом и WBO назначит обязательного претендента. Беринчик - ближайший новый чемпион мира для Украины", - написал Красюк.

Сейчас Денис расположен на третьей позиции в рейтинге WBO. Следующий бой Беринчик проведет 18 декабря, имя его соперника пока неизвестно.

В марте этого года Беринчик нокаутировал чилийского боксера.

Сейчас чемпионами мира среди профессионалов являются два украинца. Александр Усик владеет титулами WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе. Артем Далакян является чемпионом WBA в легчайшем весе (до 51 кг).

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Автор: Артем Будрин