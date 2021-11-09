Александр Усик / фото facebook.com/Alexanderusyk
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал, когда его клиент начнет готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.
Об этом Красюк сообщил у себя в Instagram.
- Когда Усик начнет тренировочный лагерь подготовки к реваншу с Джошуа?
- До конца года надо будет стартовать, - написал Красюк.
- Думаешь, мы увидим другой бой, не похожий на первый?
- Убежден в этом. Увидим совсем другой поединок, - добавил промоутер.
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Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.