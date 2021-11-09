Промоутер украинского боксера уверен, что реванш не будет похожим на первую встречу.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал, когда его клиент начнет готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.

Об этом Красюк сообщил у себя в Instagram.

- Когда Усик начнет тренировочный лагерь подготовки к реваншу с Джошуа?

- До конца года надо будет стартовать, - написал Красюк.

- Думаешь, мы увидим другой бой, не похожий на первый?

- Убежден в этом. Увидим совсем другой поединок, - добавил промоутер.

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Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Артем Будрин