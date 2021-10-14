Украинский боксер должен сперва встретиться с Энтони Джошуа, но если британец отступит, тогда может состояться поединок с Тайсоном Фьюри.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал о перспективах и возможных соперниках украинца.

Красюка цитирует Tribuna.com.

"Бой Фьюри - Усик? И все возможно на уровне теорий. На уровне практики... У нас есть контракт, у нас есть данное слово, во-вторых, это слово закреплено на бумаге. То есть у нас есть обязательства перед Джошуа согласиться на реванш, если он этого хочет. Свое слово, особенно, что касается реванша, мы держим", - заявил Красюк.

Он подчеркнул, что для боя Усика с Тайсоном Фьюри сейчас необходимо, чтобы Джошуа добровольно отошел в сторону:

"Мне вспоминаются некоторые случаи, когда боксеры не давали реванш, несмотря на то, что он был прописан в контракте. Я о Фьюри - Владимир Кличко. Мы к такому дела не имеем, мы будем отстаивать эту линию. Но если речь пойдет, она уже идет, идут эти разговоры (о бое Фьюри - Усик, - Прим.). Для этого необходимо, чтобы Джошуа сказал: "Да, идите боксируйте за абсолюта, а затем он будет драться со мной".

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Красюк также подчеркнул, что почти у всех организаций уже есть претенденты на титулы, которыми владеют Фьюри и Усик:

"Не надо забывать о санкционных организациях. WBC - Диллиан Уайт, который уже 2,5 года качает лестницу: "Дайте мне бой за полноценный титул". IBF - еще не назначила, был Пулев, вскоре прилетит новый претендент. WBA - у нас уже есть Хелениус, его менеджер мне писал: "Мы готовы драться". WBO - Джо Джойс. Уже есть четыре человека в очереди. Сейчас мы идем по плану, который наметили раньше и будем балансировать, исходя из обстоятельств".

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте-апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Антон Дударь