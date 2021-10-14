Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал о перспективах и возможных соперниках украинца.
Красюка цитирует Tribuna.com.
"Бой Фьюри - Усик? И все возможно на уровне теорий. На уровне практики... У нас есть контракт, у нас есть данное слово, во-вторых, это слово закреплено на бумаге. То есть у нас есть обязательства перед Джошуа согласиться на реванш, если он этого хочет. Свое слово, особенно, что касается реванша, мы держим", - заявил Красюк.
Он подчеркнул, что для боя Усика с Тайсоном Фьюри сейчас необходимо, чтобы Джошуа добровольно отошел в сторону:
"Мне вспоминаются некоторые случаи, когда боксеры не давали реванш, несмотря на то, что он был прописан в контракте. Я о Фьюри - Владимир Кличко. Мы к такому дела не имеем, мы будем отстаивать эту линию. Но если речь пойдет, она уже идет, идут эти разговоры (о бое Фьюри - Усик, - Прим.). Для этого необходимо, чтобы Джошуа сказал: "Да, идите боксируйте за абсолюта, а затем он будет драться со мной".
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Красюк также подчеркнул, что почти у всех организаций уже есть претенденты на титулы, которыми владеют Фьюри и Усик:
"Не надо забывать о санкционных организациях. WBC - Диллиан Уайт, который уже 2,5 года качает лестницу: "Дайте мне бой за полноценный титул". IBF - еще не назначила, был Пулев, вскоре прилетит новый претендент. WBA - у нас уже есть Хелениус, его менеджер мне писал: "Мы готовы драться". WBO - Джо Джойс. Уже есть четыре человека в очереди. Сейчас мы идем по плану, который наметили раньше и будем балансировать, исходя из обстоятельств".
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте-апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".