По словам промоутера Александру Усику показалось, что Фьюри и Уайлдер вышли в ринг убивать друг друга.

Александр Красюк, который является промоутер обладателя поясов WBA, WBO, IBF Александра Усика, рассказал, какой была реакция украинского супертяжеловеса после просмотра боя между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

"Я несколько раз общался с Усиком по поводу трилогии Фьюри - Уайлдер. Большинство людей, которые разбираются в боксе, говорят об этом поединке одно и то же: отличный бой, но очень слабый боксерский поединок. Захватывающая битва в спартанском стиле между двумя воинами, но с точки зрения бокса это не выглядело хорошо.

Усик сказал, что это выглядело так, будто два больших парня вышли в ринг, чтобы убить друг друга", - заявил Александр Красюк в интервью ютуб-каналу Behind The Gloves.

Читайте такжеПромоутер Фьюри: мы бы хотели организовать бой с УсикомВ бою против Деонтея Уайлдера британский спортсмен Тайсон Фьюри успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.

Александр Усик в сентябре этого года одержал важную победу над Энтони Джошуа и стал обладателем трех поясов WBA, WBO, IBF. Сторона Джошуа уже активировала опцию о проведении реванша. Ориентировочно, второй бой между Усиком и Джошуа будет проведен в феврале-марте следующего года.

Ранее сообщалось, что отец и тренер Тайсона Фьюри Джон Фьюри хочет, чтобы следующим соперником его сына стал украинский боксер Александр Усик.

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Автор: Владимир Медяник