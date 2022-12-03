Это был первый поединок для Дениса в этом году.

Третьего декабря украинский боксер Денис Беринчик провел бой против француза Ивана Менди.

Поединок состоялся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в андеркарде противостояния Тайсон Фьюри - Дерек Чисора.

34-летний Денис одержал победу единогласным решением судей: 117:112 и дважды 116:112. Он защитил пояс WBO International в легком весе, а также завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU.

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Добавим, что украинский спортсмен вышел на бой в форме спецподразделения "Кракен". Его сопровождал Александр Усик.

Беринчик остается непобедимым боксером на профиринге: для него эта победа стала 17-й в карьере (9 - нокаутом). 37-летний Менди потерпел шестое поражение при 47 победах.

Это был первый поединок для Дениса в этом году. В прошлом году он избил россиянина Ису Чаниева в Броварах.

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