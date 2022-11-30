Тайсон Фьюри проведет третий поединок против Дерека Чисоры.

В субботу, 3 декабря, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри проведет бой против британского боксера Дерека Чисоры.

Поединок пройдет на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

Соперники закроют этим боем трилогию, которая стартовала еще в 2011 году.

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В первом поединке "Цыганский король" победил Чисору единогласным решением судей, а во втором вынудил Дерека отказаться от продолжения борьбы в 10-м раунде. Он дал сопернику последнюю возможность взять реванш.

Фьюри - Чисора: прогноз

Букмекеры считают, что Фьюри выиграет поединок против Чисоры и успешно защитит свой титул.

Коэффициент на победу "Цыганского короля" - 1,06. Успех Дерека Чисоры считается маловероятным, коэффициент на данный исход - 11,00. А ничья оценивается котировкой - 26,00.

Эксперты полностью уверены в том, что поединок не пройдет всю дистанцию в 12 раундов. На соответствующее событие предлагается коэффициент 1,33.

Фьюри - Чисора: трансляция

На территории Украины поединок "Цыганского короля" против Дерека Чисоры в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало вечера бокса - в 21:00 по киевскому времени. Главное событие, бой Фьюри - Чисора 3, начнется примерно в 00:00 по Киеву.

Фьюри - Чисора: профайлы боксеров

Тайсон Фьюри в своем последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта в апреле 2022 года, защитив свой титул чемпиона мира по версии WBC.

После этого боя Фьюри сообщил о намерении завершить карьеру, но объявил о возвращении на ринг после победы Усика над Джошуа.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Дерек Чисора в своем последнем бою в июле 2022 года одержал победу раздельным решением судей над Кубратом Пулевым и завоевал вакантный пояс WBA International.

В послужном списке 38-летнего Чисоры 33 победы (23 - нокаутом) и 12 поражений.

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