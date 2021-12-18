Денис Беринчик одержал 16-ю победу на профессиональном ринге.

Украинец Денис Беринчик победил россиянина Ису Чаниева (15-4, 7 КО) в рамках вечера бокса в Броварах.

Соперники прошли все 12 раундов. Доминировал и владел инициативой больше именно Денис.

В 6-м раунде Чаниев разбил Беринчику нос и у украинца пошла кровь. Однако в 9-м раунде уже Денис разбил до крови лицо Чаниеву и отплатил той же монетой сопернику.

В итоге Беринчик победил единогласным решением судей: 116-112, 118-110, 118-111.

Беринчик защитил свой пояс интернационального чемпиона по версии WBO.

Заметим, что Беринчик, как всегда, оригинально вышел на бой. Слово "вышел" даже не уместно, ведь Денис выехал на автомобиле к рингу.

Видео выхода Беринчика в ринг

Беринчик - Чаниев: итоги боя

Для украинца это 16-я победа в 16 боях в профи (9 - досрочно). Беринчик защитил свой титул WBO International в легком весе шестой раз в карьере.

Для Чаниева это поражение стало 4-м в карьере при 15 победах.

Автор: Артем Будрин