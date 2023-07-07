Обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против претендента на титулы Даниэля Дюбуа 26 августа 2023 года.
Поединок между британцем и украинцем примет польский город Вроцлав.
Усик - Дюбуа: прогноз букмекеров
Фаворитом поединка Усик - Дюбуа аналитики считают украинского боксера.
Так, коэффициент на победу Усика - 1,11. Триумф Дюбуа оценивается коэффициентом 7,00. Редкая в боксе ничья оценивается коэффициентом 26,00.
Победа украинского боксера по очкам оценивается коэффициентом 3,40, нокаут Усика букмекеры видят довольно вероятным - 1,40.
Сделать ставку на досрочную победу Дюбуа можно с коэффициентом 12,00. Коэффициент на триумф Даниэля благодаря судейскому решению - 23,00.
Добавим, что на счету Усика 20 поединков в профессиональном боксе, во всех он одерживал победу (13 раз нокаутом). Дюбуа на профи-ринге одержал 19 побед (18 раз досрочно) и лишь однажды проиграл (это было в 2020 году в поединке против Джо Джойса).
Усик - Дюбуа: что известно
6 июля промоутер Александр Красюк официально подтвердил, что 26 августа Усик будет защищать свои пояса в бою против Дюбуа на "Тарчински Арене" во Вроцлаве.
Усик прокомментировал это событие, заявив, что ему приятно боксировать в Польше, где сейчас вынужденно находятся многие украинские переселенцы.
Андеркард боя пока не объявляли, но, ожидается, что там будет немало боксеров из Украины.