Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в августе 2023 года.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против претендента на титулы Даниэля Дюбуа 26 августа 2023 года.

Поединок между британцем и украинцем примет польский город Вроцлав.

Усик - Дюбуа: прогноз букмекеров

Фаворитом поединка Усик - Дюбуа аналитики считают украинского боксера.

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Так, коэффициент на победу Усика - 1,11. Триумф Дюбуа оценивается коэффициентом 7,00. Редкая в боксе ничья оценивается коэффициентом 26,00.

Победа украинского боксера по очкам оценивается коэффициентом 3,40, нокаут Усика букмекеры видят довольно вероятным - 1,40.

Сделать ставку на досрочную победу Дюбуа можно с коэффициентом 12,00. Коэффициент на триумф Даниэля благодаря судейскому решению - 23,00.

Добавим, что на счету Усика 20 поединков в профессиональном боксе, во всех он одерживал победу (13 раз нокаутом). Дюбуа на профи-ринге одержал 19 побед (18 раз досрочно) и лишь однажды проиграл (это было в 2020 году в поединке против Джо Джойса).

Усик - Дюбуа: что известно

6 июля промоутер Александр Красюк официально подтвердил, что 26 августа Усик будет защищать свои пояса в бою против Дюбуа на "Тарчински Арене" во Вроцлаве.

Усик прокомментировал это событие, заявив, что ему приятно боксировать в Польше, где сейчас вынужденно находятся многие украинские переселенцы.

Андеркард боя пока не объявляли, но, ожидается, что там будет немало боксеров из Украины.

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