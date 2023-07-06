Александр Усик рад, что его следующий бой пройдет в Польше.

В четверг, 6 июля, был официально подтвержден бой обладателя поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа.

Украинский чемпион прокомментировал предстоящий поединок против британца. Он отметил, что очень рад провести бой в Польше и поблагодарил поляков, которые помогают украинцам в тяжелые времена.

"Я очень рад, что у нас есть возможность организовать мой поединок именно в Польше, где 7 лет назад я добыл свой первый титул чемпиона мира.

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Хочу поблагодарить польский народ, который так искренне помогает Украине.

Тысячи моих земляков нашли убежище в этой замечательной стране. Поэтому я надеюсь, что мой поединок станет для украинцев и поляков еще одним случаем объединиться и укрепить нашу дружбу", - сказал Усик в комментарии K2 Promotions.

Бой Усик - Дюбуа пройдет в польском городе Вроцлав 26 августа.

Права на трансляцию поединка в формате PPV получила платформа TNT Sports. Бой Александра Усика станет первым крупным боксерским событием платформы.

Напомним, свой предыдущий бой Усик провел в августе прошлого года. В реванще украинец раздельным решением судей выиграл у Энтони Джошуа и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF.

На профи-ринге Александр провел 20 боев, в которых одержал 20 побед (13 - нокаутом).

Даниэль Дюбуа на профессиональном ринге одержал 19 побед в 20 поединка, проиграв один бой. В своем последнем бою британец нокаутировал в третьем раунде Кевина Лерену.

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