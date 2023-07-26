Джонни Нельсон считает, что Дюбуа не сможет победить Усика.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик проведет следующий бой против Даниэля Дюбуа.

Прогнозом на титульный поединок поделился бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон. Он заявил, что у британского боксера нет шансов в бою против украинца.

"Я бы хотел дать Дюбуа огромные шансы, я бы хотел так сказать, ведь всегда поддерживаю британцев, но в реальности я не даю ему шансов.

В действительности сейчас я увидел в нем как в бойце бреши. Я всегда поддерживаю британцев, но если вы задаете мне вопрос, то я на него отвечаю. В броне Дюбуа сейчас есть брешь, и если он подерется с кем-то вроде Усика, то это для него не сработает.

Усик найдет его, сломает его сердце, сломает его самого.

У Дюбуа есть шанс панчера. Может, это звучит неприятно для его фанатов, семьи и окружения, и Дюбуа хороший боец, но в его броне есть брешь, которую Усик раскроет и воспользуется ею. Он слишком умный, чтобы отпустить Дюбуа с крючка. У Дюбуа есть шанс панчера, и на этом все", - приводит слова Нельсона BoxingSocial.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве на "Tarczynski Arena". Ранее боксеры провели пресс-конференцию и дуэль взглядов.

Добавим, что в андеркарде боя Усик - Дюбуа свои поединки проведут еще два украинца - Дмитрий Митрофанов и Денис Беринчик. Митрофанов сразится за чемпионский титул WBC Silver против Хамзы Шираза, а Беринчик выйдет на ринг против шведа Энтони Йигиты.

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