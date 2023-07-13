25-летний британец заявил о планах отобрать все пояса у Александра Усика.

Британский боксер Даниэль Дюбуа прокомментировал будущий бой проти чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

25-летний британец заявил, что полностью готов к поединку и намерен отобрать у украинского чемпиона все его пояса.

"Я полностью готов к бою. Я верну домой титулы и пояса. Настало мое время. Усик был великим чемпионом. Все, что имеет начало, конец. Я младше, я сильнее.

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Я родился для этого. Все вело меня к этой возможности. Я другой, и вы это увидите.

Букмекеры могут говорить все, что могут. Я никого не слушаю. Я буду готов к тому, чтобы завоевать пояса", - приводит слова Дюбуа BT Sport Boxing.

Поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. Ранее украинец и британец провели дуэль взглядов.

Отметим, что в 20 боях на профи-ринге Дюбуа одержал 19 побед (18 - нокаутом) и потерпел одно поражение.

В послужном списке Александра Усика 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге. Свой последний бой украинец провел в августе прошлого года. Александр в реванше раздельным решением судей победил Энтони Джошуа и защитил чемпионские титулы WBA, WBO, IBO и IBF.

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