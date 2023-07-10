Даниэль Дюбуа намерен забрать у Александра Усика все его пояса.

Британский боксер Даниэль Дюбуа прокомментировал будущий бой против обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

25-летний британец заявил, что намерен лишить украинского чемпиона всех титулов.

"Это бой моей жизни? Да, однозначно. Это будет самый важный поединок в моей карьере. Это бой за четыре пояса супертяжелого веса. Это то, для чего я боксирую. Не упущу этого случая. Вы меня не остановите. Прекрасно готов к поединку. Как уже сказал на пресс-конференции, все имеет начало и конец.

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У него отличные навыки. Он большой чемпион. Очень уважаю его. Но я голодный боксер, иду забирать все пояса. Вот чего хочу добиться", - приводит слова Дюбуа Luckypunch.net.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на "Tarczynski Arena" в польском городе Вроцлав.

Накануне Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую пресс-конференцию и битву взглядов.

Напомним, свой последний поединок украинский боксер провел в августе прошлого года. В реванше против Энтони Джошуа он одержал победу раздельным решением судей и защитил титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Дюбуа в своем последнем бою нокаутировал в третьем раунде южноафриканского боксера Кевина Лерену.

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