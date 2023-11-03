Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик признан лучшим боксером супертяжелого дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring.
Накануне издание представило обновленный рейтинг боксеров королевского дивизиона, в котором украинец находится вне конкуренции. На первом месте в рейтинге The Ring идет обладатель титула WBC Тайсон Фьюри. Далее расположились Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Чжан Чжилей.
Отметим, что экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который накануне феерически дебютировал в профессиональном боксе, в рейтинг не был включен.
По системе pound for pound (без учета весовых категорий) первое место авторитетный журнал отдал Теренсу Кроуфорду. Американец в июле этого года побил Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе. На счету Теренса 40 побед в 40 боях на профи-ринге.
Отметим, что Кроуфорд стал первым в эпоху четырех поясов представителем мужского бокса, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. В 2017 году американец был абсолютным чемпионом мира в 1-м полусреднем весе.
Вторую позицию в рейтинге pound for pound журнала The Ring занял Наоя Иноуэ. На третьей строчке расположился Александр Усик. Украинский боксер опередил в рейтинге мексиканца Сауля Альвареса.
Стоит отметить, что Александр Усик является единственным представителем супертяжелого дивизиона в топ-10 рейтинга pound for pound от журнала The Ring.
Топ-10 боксеров вне зависимости от весовой категории по версии The Ring
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Сауль Альварес
- Дмитрий Бивол
- Эррол Спенс
- Девин Хейни
- Джервонта Дэвис
- Теофимо Лопес
- Василий Ломаченко
Напомним, в августе этого года Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и защитил титулы WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. В послужном списке украинца 21 победа в 21 бою на профи-ринге.
Свой следующий поединок Александр Усик проведет против Тайсона Фьюри. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе состоится, вероятно, в феврале следующего года.