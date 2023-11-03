Александр Усик занял третье место в рейтинге боксеров The Ring без учета весовых категорий.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик признан лучшим боксером супертяжелого дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring.

Накануне издание представило обновленный рейтинг боксеров королевского дивизиона, в котором украинец находится вне конкуренции. На первом месте в рейтинге The Ring идет обладатель титула WBC Тайсон Фьюри. Далее расположились Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Чжан Чжилей.

Отметим, что экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который накануне феерически дебютировал в профессиональном боксе, в рейтинг не был включен.

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По системе pound for pound (без учета весовых категорий) первое место авторитетный журнал отдал Теренсу Кроуфорду. Американец в июле этого года побил Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе. На счету Теренса 40 побед в 40 боях на профи-ринге.

Отметим, что Кроуфорд стал первым в эпоху четырех поясов представителем мужского бокса, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. В 2017 году американец был абсолютным чемпионом мира в 1-м полусреднем весе.

Вторую позицию в рейтинге pound for pound журнала The Ring занял Наоя Иноуэ. На третьей строчке расположился Александр Усик. Украинский боксер опередил в рейтинге мексиканца Сауля Альвареса.

Стоит отметить, что Александр Усик является единственным представителем супертяжелого дивизиона в топ-10 рейтинга pound for pound от журнала The Ring.

Топ-10 боксеров вне зависимости от весовой категории по версии The Ring

Теренс Кроуфорд

Наоя Иноуэ

Александр Усик

Сауль Альварес

Дмитрий Бивол

Эррол Спенс

Девин Хейни

Джервонта Дэвис

Теофимо Лопес

Василий Ломаченко

Напомним, в августе этого года Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и защитил титулы WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. В послужном списке украинца 21 победа в 21 бою на профи-ринге.

Свой следующий поединок Александр Усик проведет против Тайсона Фьюри. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе состоится, вероятно, в феврале следующего года.

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