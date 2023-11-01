Тайсон Фьюри не готов драться с Александром Усиком в этом году.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри решили перенести.

По информации авторитетного журналиста Майка Коппинджера, бой украинца против британца состоится в феврале следующего года.

"Тайсон Фьюри и Александр Усик поборются за звание бесспорного чемпиона в супертяжелом весе в феврале в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, сообщают источники ESPN.

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Бой был запланирован на 23-е декабря, прежде чем Фьюри одержал гораздо более сложную, чем ожидалось, победу над Фрэнсисом Нганну. После этого боя у Фьюри два рассечения", - написал Майк Коппинджер в Twitter.

Напомним, бой Усик - Фьюри планировали провести 23 декабря 2023 года. Украинский боксер заявлял, что готов драться с "Цыганским королем" именно в эту дату. Британец ранее также говорил, что у него нет никаких травм после боя с Нганну и он готов выйти в ринг против Усика 23 декабря.

Тем не менее все идет к тому, что в этом году бой Усик - Фьюри все же не состоится.

Добавим, что 28 октября Тайсон Фьюри одержал победу раздельным решением судей против Фрэнсиса Нганну. В 3-м раунде этого поединка камерунский боец отправил "Цыганского короля" в нокдаун. После боя Фьюри заявил, что это был один из сложнейших его поединков за последние 10 лет.

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