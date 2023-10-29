Тайсон Фьюри назвал Фрэнсиса Нганну одним из сложнейших своих соперников за последние 10 лет.

В ночь на 29 октября в Саудовской Аравии состоялся поединок Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну, который завершился победой британского боксера.

После боя "Цыганский король" прокомментировал свою победу. Британец отметил, что этот бой стал для него одним из самых тяжелых за последние десять лет.

"Это точно не было в сценарии. Фрэнсис отличный спортсмен и гораздо лучший боксер, чем мы думали. Он неудобный мужик и имеет хороший удар, очень уважаю его.

Видео дня

Он был очень неудобным, не выходил вперед и ждал, пока я выкину удар. Он дал мне один из самых трудных боев за последние десять лет.

Он поймал мой затылок, когда был нокдаун. Я поднялся и вернулся к своему боксу. Не знаю, насколько это был близкий поединок. Я одержал победу", - приводит слова Фьюри The Athletic.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей. В 3-м раунде камерунец поймал британца на ошибке и мощным ударом отправил его в нокдаун. Однако развить успех бывшему чемпиону UFC не удалось.

Добавим, что следующим соперником Тайсона Фьюри станет украинец Александр Усик. Ожидается, что их поединок состоится 23 декабря этого года в Саудовской Аравии. Ранее боксеры подписали контракт на бой.

Отметим, что в бою Фьюри - Усик определится первый в 21-м веке абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Вас также могут заинтересовать новости: