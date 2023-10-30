Тайсон Фьюри сообщил, что у него нет никаких травм после боя против Нганну.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, когда может состояться поединок за титул абсолютного чемпиона против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

"Цыганский король" заявил, что у него нет никаких травм после боя против Фрэнсиса Нганну и он готов подраться с украинцем тогда, когда скажут организаторы.

"Я ничего не знаю. Когда организаторы все выяснят, тогда мы и проведем следующий бой. У меня нет никаких рассечений, посмотрите на меня. Разве вы видите что-нибудь? У меня есть небольшая царапина на лбу, но сечок нет.

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Организаторы разберутся с этим, когда разберутся. А пока мне это неинтересно. Я раньше уже говорил, чтобы после боя с Нганну меня не беспокоили по поводу бокса.

Я уеду домой, отдохну, проведу время с детьми. Меня не было 12 недель. У меня есть новорожденный ребенок, который я видел трижды, а ему уже 6 недель. Дальше я подерусь с Усиком, ведь мы подписали контракт. Этот бой состоится тогда, когда состоится - вот и все", - заявил Тайсон Фьюри в комментарии iFL TV.

Напомним, накануне Тайсон Фьюри провел тяжелый поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. "Цыганский король" одержал победу раздельным решением судей. В 3-м раунде этого боя камерунец отправил Фьюри в нокдаун.

Отметим, что после боя Тайсон Фьюри заявил, что поединок против Нганну стал для него одним из самых трудных за последние 10 лет.

Добавим, что следующим соперником "Цыганского короля" будет Александр Усик. Ранее боксеры подписали контракт на бой.

Накануне украинский боксер заявил, что намерен подраться с "Цыганским королем" 23 декабря 2023 года. Официально дата боя Усик - Фьюри еще не была объявлена.

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