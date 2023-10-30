Александр Усик намерен драться с Тайсоном Фьюри в декабре этого года.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик отреагировал на слова Фрэнка Уоррена, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри может быть не готов выйти на бой против украинца 23 декабря.

Украинский боксер заявил, что намерен драться с "Цыганским королем" в запланированную дату, а если британец будет не готов, то пускай оставит пояс и идет отдыхать.

"Видите, что происходит, когда всплывает ложь? Дядя Фрэнк мутит что-то хитренькое, но мы должны боксировать 23 декабря. У нас контракт. Фрэнк, ты слышишь меня? Дядя много говорит.

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Они берут мои интервью, вырывают из контекста и переворачивают их. Выставляют, будто я сказал, что мне нужно больше или меньше времени. Так что они вырывают из контекста мои интервью. Я буду готов.

Если Фьюри не будет готов к 23 декабря? Пусть оставляет пояс и отдыхает. Есть ли какие-то временные рамки, когда Фьюри должен дать ответ? Это вопрос к менеджеру или промоутеру, а не ко мне", - заявил Александр Усик в комментарии Boxing King Media.

Напомним, Тайсон Фьюри накануне провел бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. "Цыганский король" одержал победу раздельным решением судей. Стоит отметить, что в 3-м раунде камерунец отправил британца в нокдаун.

После боя Фьюри заявил, что это был один из самых тяжелых поединков для него за последние 10 лет.

Добавим, что следующим соперником Фьюри будет Александр Усик. Ранее стороны подписали контракт на бой. Официально дата этого поединка еще не объявлена.

Отметим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе в 21-м веке.

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