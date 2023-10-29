Бой Усик против Фьюри может состояться уже в этом году.

В ночь на 29 октября в Саудовской Аравии состоялся грандиозный вечер бокса, в главном событии которого Тайсон Фьюри одержал победу над Фрэнсисом Нганну.

Этот поединок приехал посмотреть обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе и будущий соперник "Цыганского короля" - Александр Усик. Украинец следил за боем британца с трибун в компании Криштиану Роналду. После боя Усик поднялся на ринг и провел дуэль взглядов с Фьюри.

"Давай подеремся здесь. За все пояса. За звание "абсолюта". Давай, брат, давай", - сказал Фьюри украинскому чемпиону.

Видео дня

Александр Усик заявил, что готов выйти на бой против "Цыганского короля" 23 декабря.

"Мы вернемся в этот ринг 23 декабря. Я готов биться. Большое спасибо. Я иду спать", - сказал Усик.

Усик - Фьюри: видео дуэли взглядов

Напомним, Усик и Фьюри подписали контракт на бой 29 сентября. Ожидается, что бой состоится 23 декабря 2023 года. Однако официально дата поединка еще не объявлена.

Стоит отметить, что победитель поединка Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе в 21-м веке. Последним абсолютным чемпионом в супертяжелом весе был Леннокс Льюис в 1999 году.

Добавим, что Тайсон Фьюри и Александр Усик не проиграли ни одного боя в своей карьере. В активе украинца 21 победа в 21 бою, в послужном списке британца 33 победы и одна ничья в 34 боях.

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