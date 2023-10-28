Боксеры тепло обнялись и готовятся к 23 декабря.

Александр Усик и Тайсон Фьюри впервые вживую встретились после подписания контракта на свой поединок.

36-летний украинец прилетел в столицу Саудовской Аравии, чтобы посетить выставочный бой между "Цыганским королем" и Френсисом Нганну. Усик и Фьюри встретились, тепло обнялись, а затем чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF поднял британца и заявил: "Тайсон не тяжелый. Не тяжелый. Крузервейт он. Кролик".

Фьюри эмоционально обратился к Усику: "Александр Усик! Я выбрал тебя! Стань здесь".

Усик заявил, что он готов боксировать поединок "за абсолюта" 23 декабря, как того требовал Фьюри.

"Тайсон Фьюри много говорит. Тайсон Фьюри пытается залезть мне в голову. Но я у него в голове. Тайсон, я в твоей голове, я знаю это. Я знаю, что ты боишься, я знаю, что ты не хочешь боксировать со мной 23 декабря. Но ты будешь боксировать, и ты будешь битый", - сказал украинец.

Бой Усик - Фьюри: что известно

Александр Усик подписал контракт на бой против Тайсона Фьюри 29 сентября. В соглашении был прописан пункт о праве реванша для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что точная дата боя Усик - Фьюри станет известна после поединка "Цыганского короля" против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Этот бой пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом в королевском дивизионе в XXI веке.

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