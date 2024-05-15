По словам легендарного боксера, он очень ждет чемпионского поединка.

Легендарный боксер Майк Тайсон считает, что британец Тайсон Фьюри победит украинца Александра Усика, когда они сойдутся друг с другом в эту субботу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает BoxingScene.

Тайсон считает, что Усик будет сопротивляться британцу, но, учитывая габариты Фьюри, он "может быть слишком сильным для украинца".

"Я с нетерпением жду этого боя. Это будет интересный бой. Я ставлю на Тайсона Фьюри, потому что я думаю, что он просто победит его. Я считаю, что он лучший боец в мире, особенно в супертяжелом весе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо, но это не мешает им быть великими бойцами", - сказал Майк Тайсон. Видео дня

По его словам, неубедительный бой Фьюри против Фрэнсиса Нганну не изменил статус британца, и это был "просто плохой вечер" для британского боксера.

Бой Усик - Фьюри: последние новости

Украинец Александр Усик накануне боя против Тайсона Фьюри заявил, что он "счастлив и голоден". По его словам, ему безразлично, как его будущий соперник ведет себя на пресс-конференциях.

Ранее отец Фьюри устроил драку с командой Усика. В результате стычки Джон Фьюри разбил лоб. Впоследствии он извинился за свое поведение.

Усик прокомментировал этот инцидент, отметив, что для него неважно, ведь он сосредоточен только на поединке.

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