Александр Усик и его промоутер прокомментировали этот инцидент.

13 мая представители украинского боксера Александра Усика, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF устроили стычку с представителями чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри.

В результате стычки Джон Фьюри, отец Тайсона, разбил лоб. Впоследствии он извинился.

"Искренне извиняюсь перед всеми причастными. Мы такие, какие мы есть. Эмоции и напряжение зашкаливают. Он был очень неуважительным парнем. Если ты приблизишься в пространство к человеку, который бьется, ты что-то получишь. Для меня важно уважение к моему сыну, а он его не проявлял. Он вспомнил о моем сыне, следовательно, он должен был это получить. Меня это не беспокоит (кровотечение), это то, ради чего мы живем, мы деремся с людьми. Для меня это обычное дело", - сказал Фьюри-старший.

Александр Усик прокомментировал этот инцидент.

"Сегодня был сумасшедший день, сумасшедшая неделя. Схватка, которая сегодня произошла? Для меня это неважно, ведь я сосредоточен только на поединке. Это было плохое поведение команды Тайсона Фьюри, в том числе и его отца. Это проблема только команды Тайсона, - заявил он.

Промоутер Усика Александр Красюк также отреагировал на инцидент, опубликовав сториз в своем Instagram.

"Выглядит некрасиво. Фьюри снова получил рассечение. Слава Богу, что на этот раз это другой Фьюри", - написал Красюк.

Бой Усик - Фьюри - детали

Бой Усик-Фьюри должен был состояться еще 17 февраля, однако его перенесли из-за серьезной травмы британца.

Ранее Тайсон Фьюри заверил, что сможет победить Александра Усика, который до этого два раза победил Энтони Джошуа. Также Фьюри пообещал отомстить Усику за Джошуа.

В то же время промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал, что будет делать украинец, если Фьюри снова сорвет бой. По его словам, если британский боксер снова сорвет поединок по каким-либо причинам, то Усику подберут другого соперника.

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