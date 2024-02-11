Бой Усика против Фьюри за титул "абсолюта" должен состояться 18 мая 2024 года.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик проведет свой следующий бой 18 мая 2024 года при любых обстоятельствах, даже если Тайсон Фьюри не выйдет на ринг.

Об этом рассказал промоутер украинского боксера Александр Красюк. Функционер отметил, что если "Цыганский король" снова сорвет поединок по каким-либо причинам, то Усику подберут другого соперника.

"Для Усика на 18 мая будет действовать другое правило. Он должен будет отбоксировать в этот день при любых условиях. Если Фьюри снова сойдет с дистанции, значит должен быть готов другой соперник, который будет в андеркарде этого поединка. Он будет готовиться к своему сопернику на бой, как это нормально делается в больших шоу. Если основной боец сходит с дистанции, его сменяет другой, если и он не может выступать - значит будет третий, который станет участником основного события.

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Реально, такое в больших поединках случается. Когда Усик боксировал с Гасиевым и у нас было много разногласий с организаторами, то в раздевалке там был какой-то крузер из Венгрии, который был готов заменить Александра, если он откажется от боя. Когда-нибудь я буду писать мемуары и расскажу об этом", - рассказал Александр Красюк в интервью Sportarena.

Напомним, бой Усик - Фьюри должен был состояться 17 февраля этого года, однако британец получил травму во время спарринга в тренировочном лагере и поединок был перенесен. Новая дата поединка между Усиком и Фьюри - 18 мая 2024 года.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом в королевском дивизионе и получит от организаторов уникальный пояс, который будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись "World Heawyweight Undisputed Champion".

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