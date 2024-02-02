Пока неизвестно, когда будет определена новая дата.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отложил поединок с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

Как сообщает Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время спарринга в Эр-Рияде, ему наложили большое количество швов."Очевидно, ему потребуется период восстановления, что сводит на нет любую возможность проведения боя с Усиком 17 февраля в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что абсолютно опустошен. "Я так долго готовился к этому бою и находился в такой прекрасной форме. Мне жаль всех, кто причастен к этому грандиозному событию. И я буду усердно работать над тем, чтобы перенести дату боя, как только глаз заживет", - сказал он.

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Что известно о бое Усика и Фьюри:

Напомним, что прошлой весной поединок между боксерами уже срывался, тогда это объяснили тем, что им не удалось согласовать условия контракта.

В конце сентября стало известно, что они подписали контракт на бой. Он должен был состояться уже 17 февраля этого года в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) на "Kingdom Arena".

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