Украинский чемпион встретится с британским боксером в конце мая.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом информирует промоутерская компания Фьюри Queensberry Promotions.

"Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесен на 18 мая, он пройдет в Эр-Рияде", - говорится в сообщении.

Как известно, недавно Фьюри получил рассечение во время спарринга в тренировочном лагере, поэтому бой с Усиком был перенесен.

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Бой Усик-Фьюри - последние новости

Накануне Тайсон Фьюри впервые прокомментировал срыв боя против Усика. По его словам, он "совершенно опустошен, учитывая, как долго я готовился к этому бою и в какой прекрасной форме нахожусь".

Как сказал британец, он сожалеет из-за всех, кто причастен к этому огромному событию. Боксер пообещал "сделать работу до новой даты, как только глаз заживет". Фьюри извинился перед всеми, включая свою команду и команду Усика, бойцов андеркарда, спонсоров и болельщиков, а также своих друзей из Саудовской Аравии.

Как известно, бой Усик-Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии, но из-за травмы британца поединок будет перенесен. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинец планирует провести бой против Филиппа Хрговича в рамках обязательной защиты титула IBF.

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