Александр Усик в феврале этого года проведет главный бой своей карьеры.

17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Араваия) пройдет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Фаворитом мегафайта букмекерские аналитики считают "Цыганского короля".

Победа Тайсона Фьюри оценивается коэффициентом 1,80, тогда как на триумф Александра Усика коэффициент - 2,08. Ничья - 15:00.

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Что касается того, как именно завершится бой, то досрочная победа "Цыганского короля" оценивается коэффициентом 5,00, тогда как на нокаут от украинца можно поставить с коэффициентом 6,00.

Шансы боксеров выиграть по очкам следующие: 2,65 - на Фьюри и 3,10 - на Усика.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Последним "абсолютом" в королевском дивизионе был легендарный Леннокс Льюис, который в 1999 году в объединительном бою победил американца Эвандера Холифилда.

Усик - Фьюри: профайл боксеров

И Александр Усик, и Тайсон Фьюри на профи-ринге ни разу не проигрывали. Украинец одержал 21 победу в 21 бою. В послужном списке британца 34 победы и 1 ничья в 35 боях.

Тайсон Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в феврале 2020 года, победив техническим нокаутом американца Деонтея Уайлдера. После этого "Цыганский король" провел три успешных защиты этого титула, победив все того же Деонтея Уайлдера, Диллина Уайта и Дерека Чисору.

Александр Усик завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF и IBO, одержав победу в бою с Энтони Джошуа в сентябре 2021 году. Украинский боксер дважды защитил свои титулы: в 2022 году он в реванше победил Джошуа, а в 2023 году нокаутировал Даниэля Дюбуа.

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