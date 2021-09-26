Александр Усик победил Энтони Джошуа и отобрал у него все пояса.

25 сентября в Лондоне прошел бой за титул чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Поединок завершился победой Усика единогласным решением судей - 117-112, 116-112 и 115-113.

В концовке боя Усик имел шанс завершить поединок досрочно, он прижал Джошуа к канатам и стал наносить удары один за другим, однако времени, чтобы добить британца, не хватило.

Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе. У него в руках все чемпионские пояса, кроме WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.

Видеообзор боя

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.

Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.

Автор: Антон Дударь