Тайсон Фьюри публично извинился перед командой Александра Усика за срыв боя.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал срыв поединка за титул абсолютного чемпиона мира против обладателя поясов WBA, IBF и WBO Александра Усика.

Напомним, "Цыганский король" получил рассечение во время спарринга и вынужден был отказаться от боя.

"Я абсолютно опустошен, учитывая, как долго я готовился к этому бою и в какой превосходной форме нахожусь. Сожалею из-за всех, кто причастен к этому огромному событию. Я сделаю работу к новой дате, как только глаз заживет. Могу лишь извиниться перед всеми, включая мою команду и команду Усика, бойцов андеркарда, спонсоров и болельщиков, а также друзей из Саудовской Аравии", - приводит слова Фьюри пресс-служба Queensberry Promotions.

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Позже в своем Инстаграме Тайсон Фьюри сообщил, что проблемы были у Усика, а он находится в фантастической форме. Также "Цыганский король" намекнул, что бой с Усиком состоится в 2024 году.

"Ничего не поделаешь, травмировался в спарринге. Но могу сказать, что у Усика были проблемы, а я нахожусь в фантастической форме.

Я вернусь в бой, как только смогу. 2024 год - большой год для команды "Цыганского короля", - сказал Фьюри.

Бой Усик - Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Однако из-за травмы поединок будет перенесен, как минимум, на несколько месяцев.

Александр Усик судя по всему не намерен ждать, пока Фьюри восстановится. В СМИ появилась информация, что украинец планирует провести бой против Филипа Хрговича в рамках обязательной защиты титула IBF.

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