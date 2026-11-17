Окончательное решение должна принять Женская теннисная ассоциация WTA.

"Нейтральная" белоруска Арина Соболенко во время матча против украинки Элины Свитолиной отличилась позорным поступком. Она нецензурно высказалась об украинцах. Теннисный обозреватель и журналист Джон Вертхайм в соцсети Х объяснил , какое наказание ждет Соболенко за недостойное поведение.

Окончательное решение должна принять женская теннисная ассоциация WTA. Вертгайм подчеркнул, что дисциплинарные органы не просто имеют право, а обязаны применить штрафные санкции к белоруске.

Он напомнил, что кодекс поведения игроков предусматривает наказание не только за оскорбление соперников и официальных лиц, но и за непристойные высказывания в адрес болельщиков.

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Поэтому, по мнению обозревателя, со стороны WTA было бы максимально правильно не только оштрафовать Соболенко на предусмотренную правилами сумму, но и направить эти деньги в украинский благотворительный фонд.

Стоит отметить, что Соболенко фактически сама признала свою вину, опубликовав в соцсети пост с объяснением по поводу своей бранью.

Соболенко заявила, что не оскорбляла Элину Свитолину и даже пожелала украинке успехов в продолжении борьбы на Итоговом турнире. Ее якобы довели до эмоционального срыва болельщики с украинской символикой, которые слишком бурно реагировали на каждую ее ошибку.

При этом белоруска признала, что должна была "выразить своё разочарование иным способом", и извинилась перед теми, кого обидела.

Итоговый турнир WTA 2026

Ранее УНИАН сообщал, что в финале Итогового турнира WTA 2026 украинская теннисистка Элина Свитолина уступила "нейтральной" Мирре Андреевой. Поединок длился 1 час 48 минут и завершился со счётом 5:7, 3:6. Это четвёртое участие Свитолиной в Итоговом турнире. Она трижды доходила до финала, а в 2018 году одержала победу. В этом году Свитолина завершает сезон на шестой позиции мирового рейтинга.

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