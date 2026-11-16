'Это была долгая пауза': Харлан сообщила о возвращении к соревнованиям

Саблистка сообщила, что примет участие в соревнованиях в Орлеане (Франция).

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан объявила, что возобновляет карьеру после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Харлан отметила, что это была долгая пауза, и всё это время ей хотелось сообщить о своём возвращении в спорт:

"Ровно два года назад я вышла на дорожку на своих последних международных соревнованиях. Это была долгая пауза. И всё это время мне очень хотелось сказать: "I’ll be back!" Но я решила ещё немного придержать эту новость при себе".

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36-летняя саблистка рассказала, что вернётся на дорожку уже через несколько недель. Произойдёт это во французском Орлеане, где будет проходить этап Гран-при.

"И вот этот момент настал… Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамы. Уверена, что будет нелегко. Но когда это меня пугало? See you in Orléans, France!", – говорится в сообщении украинки.

Примечательно, что в Орлеане в 2024 году она вышла на помост в последний раз. Тогда саблистка заняла 17-е место. Впоследствии Харлан сообщила, что берет паузу в карьере из-за беременности. 14 июня этого года у Ольги и ее бойфренда – итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле – родилась дочь.

Ольга Харлан: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Харлан в день, когда её дочери, которую назвали Арианна, исполнилось 2 месяца, выложила новые фотографии малышки. Лицо девочки спортсменка не показала, она позировала в вязаном боди и держалась за палец мамы. Харлан уже более шести лет находится в отношениях с итальянским саблистом Луиджи Самеле. В 2024 году пара обручилась, но пока официально они не стали мужем и женой.

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