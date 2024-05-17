Александр Усик: 'Защитники Украины приехали поддержать меня и всю страну'

Усик поблагодарил ветеранов за поддержку в Эр-Риаде.

Александр Усик поблагодарил украинских ветеранов, которые приехали в Эр-Риад поддержать его в рамках совместного проекта с ДТЭК "Битва за свет".

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Защитники Украины, среди которых энергетики, шахтеры, металлурги, ветераны обороны Мариуполя, приехали поддержать меня и всю Украину. Это наша общая #БитваЗаСвітло", - написал Усик.

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Бой Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии.

Напомним, совместная кампания "Битва за світло" Александра Усика и ДТЭК имеет целью акцентировать внимание международного сообщества на критическом положении энергетического сектора Украины и призвать к срочной технической помощи для всех украинских энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, до следующей зимы.