Известно, что поединок между боксерами состоится 18 мая.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, чего ожидает от боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в хэвивейте Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). По его словам, такой поединок будет "действительно хорошим", пишет Sport.ua.

"Когда я вижу бой Усика и Тайсона Фьюри, я смотрю на обоих, как на разных животных. Я смотрю на Тайсона Фьюри, как на жирафа, а на Усика - как на кролика. Но теперь, после боя Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, я смотрю на Усика, и кролик превратился в волка, он готов наброситься на меня. Зная, что у Тайсона были рассечения на лице и что сечка может возникнуть в результате их боя, волк увидит и почувствует кровь. Знаете, что происходит с волком, когда это случается? Он становится более неистовым. Его пасть раскрыта, он готов вступить в схватку с Тайсоном Фьюри", - отметил Льюис.

Боксер считает, что Фьюри является нестабильным спортсменом, ведь он либо опускается, либо поднимается, "как волна".

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"Бой с Нганну застал его в самом начале волны. Я думаю, что бой с Усиком застанет его в середине волны, он будет гораздо лучше, гораздо более сосредоточенным, гораздо более готовым к бою. Фьюри уже был в боевом режиме, но для победы в этом бою ему нужно не только быть большим бойцом. Его ментальная концентрация должна быть на 100 процентов от тренировочного лагеря до вечера боя - никаких отвлекающих факторов", - подчеркнул чемпион мира.

В то же время Льюис отметил, что этот бой будет в пользу Фьюри, однако неизвестно, в каком состоянии боксер появится на ринг.

"Однако не стоит относиться к Усику легкомысленно. Не думайте, что он полностью выбыл из борьбы. Все может случиться, стили делают бои, и именно поэтому мы с нетерпением ждем этого поединка. У каждого соперника есть свои преимущества", - добавил он.

Боксер выразил мнение, что в этом поединке победит тот, кто больше по габаритам и имеет больше навыков.

"Фьюри может боксировать вблизи, на дистанции, в двух стойках, а еще он умеет хорошо двигаться. Его рост - 206 см, он большой парень. Я выбираю того, кто больше. Это сценарий "хороший большой боксер победит хорошего маленького". Если бы у маленького парня были другие габариты, все было бы гораздо ближе", - подчеркнул чемпион.

По его словам, украинский боксер является большим чемпионом.

"Он абсолютный чемпион в первом тяжелом весе и пытается стать двукратным абсолютным чемпионом, что всегда непросто. Но если и есть человек, способный сделать это, то это он. То, что он уступает по габаритам, не означает, что он плохой боец. Усик хорошо двигается, хорошо финтит и наносит комбинированные удары. Это то, что нужно на таком уровне, чтобы быть великим. Вы никогда не запугаете абсолютного чемпиона, потому что он знает, как это - быть абсолютом. Ему нравится эта позиция, и он не представляет себя в роли второго номера, только первого", - отметил легендарный боксер.

Бой Усика против Фьюри - последние новости

Как писал УНИАН, Александр Усик не теряет оптимизма перед боем за абсолютное чемпионство против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Он не реагирует на слова своего соперника.

"У меня все хорошо, я счастлив и голоден. Мне все равно, как Тайсон будет вести себя на этой неделе. Я готов. Для меня важно 18 мая, а то, что Тайсон делает на пресс-конференциях, не имеет значения", - отметил спортсмен.

Также сообщалось, что отец Тайсона Фьюри устроил драку с командой Усика. В результате чего у мужчины был разбит лоб, однако он уже извинился.

"Сегодня был сумасшедший день, сумасшедшая неделя. Схватка, которая сегодня произошла? Для меня это неважно, ведь я сосредоточен только на поединке. Это было плохое поведение команды Тайсона Фьюри, в том числе и его отца. Это проблема только команды Тайсона", - прокомментировал инцидент Александр Усик.

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