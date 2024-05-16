Предстоящий бой имеет большое значение для него.

37-летний украинский боксер Александр Усик будет продолжать карьеру независимо от результатов поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

В интервью BoxingScene он рассказал, что в ближайшее время не планирует уходить на пенсию. "Я собираюсь продолжать боксировать. Возможно, еще три года. Моя мотивация для боя - это дисциплина, семья и болельщики. Я ценю поддержку народа и украинских солдат. Это моя мотивация. Мы способны на большее при хорошей работе. ... Моя самая большая победа еще впереди. Это произойдет, когда моя душа попадет в рай", - сказал Усик.

Спортсмен отметил, что бой с Тайсоном Фьюри - это большое событие для него, его семьи и всей Украины. "Я не могу дождаться. Я не думаю о нокауте. Мое внимание сосредоточено на боксе. Если я смогу, это будет нокаут. Если нет, то это будет победа в 12 раундах", - добавил он.

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Бой Усика и Фьюри: что известно

В субботу 18 мая, украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри встретятся на арене Kingdom Arena в Саудовской Аравии. Они будут соревноваться за безоговорочный титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Независимо от результата спарринга боксеры должны провести бой-реванш. Ожидается, что это произойдет в середине октября этого года.

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