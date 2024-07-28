Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе уже сегодня прилетит в столицу Франции поддержать сборную Украины.

Абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе Александр Усик пообещал оплатить украинским боксерам из собственного кармана очень солидные призовые за медали Олимпиады-2024. Об этом сообщает Чемпион.

По данным издания, уже сегодня Усик прилетит в столицу Франции поддержать сборную Украины. В понедельник олимпийский чемпион Лондона-2012 примет участие в ивенте, который организует Украинский дом в Париже.

"Перед стартом Игр-2024 Усик встретился с олимпийской сборной Украины по боксу, раздал ребятам конверты с денежными премиями и пообещал оплатить из собственного кармана очень солидные призовые за медали в Париже. Золотую награду Усик оценил в 80 тысяч долларов, серебряную - в 70, бронзовую - в 50 тысяч долларов", - пишет СМИ. Видео дня

Олимпиада-2024 - последние новости

Накануне сборная Украины по футболу одержала историческую победу на Олимпийских играх. Во втором матче группового раунда подопечные Руслана Ротаня одолели команду Марокко со счетом 2:1.

Также УНИАН сообщал, что на Олимпиаду вопреки правилам пустили россиян, которые поддерживали агрессию РФ. В самой России их тоже записали в предатели за то, что они согласились выступать под нейтральным флагом.

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