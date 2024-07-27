Во втором матче группового раунда подопечные Руслана Ротаня одолели команду Марокко.

Футбольная сборная Украины одержала первую победу в дебютном для себя выступлении на Олимпийских играх. Во втором матче грпупового раунда подопечные Руслан Ротаня одолели команду Марокко.

Первый тайм соперники провели на встречных курсах, возможности отличиться имели футболисты обеих команд. Впрочем, реализовать свой момент удалось сине-желтым - счет открыл Дмитрий Крыськив.

После перерыва марокканцы заиграли намного агрессивнее. На 60-й минуте Салюк нарушил правила в собственной штрафной площадке, за что получил удаление, а Рахими реализовал пенальти.

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Играя в меньшинстве, сине-желтые отчаянно отбивались, впрочем, на 8-й добавленной арбитром минуте усилиями Игоря Краснопира забили решающий гол - 2:1.

Таким образом, перед заключительным туром все четыре команды группы В имеют по 3 очка. Поэтому судьба двух путевок в плей-офф определится 30 июля в матчах Украина - Аргентина и Марокко - Ирак.

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024

В среду, 24 июля, футбольная сборная Украины проиграла свой первый матч в истории на Олимпийских играх. Команда Руслана Ротаня уступила сборной Ирака со счетом 1:2.

Во втором матче этой группы сборная Марокко сенсационно переиграла команду Аргентины с разунком 2:1.

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