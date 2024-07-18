Украинская команда потеряла еще одну позицию в рейтинге.

ФИФА опубликовала обновленный мировой рейтинг национальных сборных, в котором украинская команда оказалась на 25 месте.

Таким образом, по сравнению с предыдущей версией рейтинга, украинская сборная потеряла еще одну позицию.

Среди представителей УЕФА украинская сборная оказалась на 13 месте. Если положение дел не изменится и подопечные Сергея Реброва не поднимутся на 12 строчку среди европейских сборных, то команда будет во второй корзине при жеребьевке отбора к чемпионату мира 2026 года. Дело в том, что из второй корзины шанс получить в отборочную группу сильного соперника намного выше.

Видео дня

Свежий рейтинг ФИФА

1. Аргентина

2. Франция

3. Испания

4. Англия

5. Бразилия

6. Бельгия

7. Нидерланды

8. Португалия

9. Колумбия

10. Италия

...

25. Украина

Сборная Украины на Евро-2024

17 июня в дебютном матче на европейском первенстве сборная Украины проиграла Румынии со счетом 0:3. 21 июня во втором матче турнира украинские футболисты одержали победу над Словакией (2:1).

23 июня полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко рассказал об обращении президента УАФ Андрея Шевченко к игрокам после поражения в матче со сборной Румынии (0:3) в первом туре на Евро-2024.

"После первой игры я был на допинг (контроле). Мы с Артемом Довбиком вернулись последние (в раздевалку). Знаю, что была теория с Шевченко, но нас, к сожалению, или может к счастью, там не было. Получили на орехи все", - рассказал футболист и добавил, что команда заслужила негативную оценку.

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