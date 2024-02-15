"Сине-желтые" уступили две позиции и сейчас находятся в середине третьего десятка топ-команд планеты.

Федерация национальных футбольных ассоциаций (ФИФА) в четверг, 15 февраля, обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных. Аргентина продолжает возглавлять список лучших команд.

Вторую позицию сохранила Франция, третье место сейчас занимает Англия. Сборная Украины уступила позиции Южной Корее и Австралии и теперь находится на 24-й позиции.

В то же время команда Боснии и Герцеговины, с которой Украина будет играть в плей-офф отбора на Евро-2024, расположилась на 71-м месте.

Видео дня

Рейтинг ФИФА на 15 февраля 2024 года:

1. Аргентина - 1855,20.

2. Франция - 1845,44.

3.Англия — 1800,05.

4. Бельгия - 1798,46.

5. Бразилия - 1784,09.

6. Нидерланды - 1745,48.

7. Португалия - 1745,06.

8.Испания — 1732,64.

9. Италия - 1718,82.

10. Хорватия - 1717,57.

…

24.Украина — 1553,35.

Последние новости футбола

В футболе появится синяя карточка. Она будет предусматривать удаление игрока с поля на 10 минут в случае споров с арбитрами или срыва перспективной атаки соперника.

Также УНИАН сообщал, что ФИФА официально утвердила новый формат чемпионата мира по футболу. Так, ЧМ-2026 станет самым продолжительным в истории.

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