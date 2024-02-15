Федерация национальных футбольных ассоциаций (ФИФА) в четверг, 15 февраля, обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных. Аргентина продолжает возглавлять список лучших команд.
Вторую позицию сохранила Франция, третье место сейчас занимает Англия. Сборная Украины уступила позиции Южной Корее и Австралии и теперь находится на 24-й позиции.
В то же время команда Боснии и Герцеговины, с которой Украина будет играть в плей-офф отбора на Евро-2024, расположилась на 71-м месте.
Рейтинг ФИФА на 15 февраля 2024 года:
- 1. Аргентина - 1855,20.
- 2. Франция - 1845,44.
- 3.Англия — 1800,05.
- 4. Бельгия - 1798,46.
- 5. Бразилия - 1784,09.
- 6. Нидерланды - 1745,48.
- 7. Португалия - 1745,06.
- 8.Испания — 1732,64.
- 9. Италия - 1718,82.
- 10. Хорватия - 1717,57.
- …
- 24.Украина — 1553,35.
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В футболе появится синяя карточка. Она будет предусматривать удаление игрока с поля на 10 минут в случае споров с арбитрами или срыва перспективной атаки соперника.
Также УНИАН сообщал, что ФИФА официально утвердила новый формат чемпионата мира по футболу. Так, ЧМ-2026 станет самым продолжительным в истории.
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