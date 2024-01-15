Лионель Месси в третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА.

В понедельник, 15 января, в Лондоне состоялась ежегодная церемония награждения The Best FIFA Awards.

В номинации "Лучший футболист" по итогам 2023 года победу одержал нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси.

В голосовании 36-летний футболист обошел Килиана Мбаппе (ПСЖ / Франция) и Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити" / Норвегия).

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Награда "Лучший тренер" досталась наставнику "Манчестер Сити" Пепу Гвардиоле. В голосовании он обошел Симоне Индзаги ("Интер") и Лучано Спаллетти (сборная Италии / "Наполи").

The Best FIFA Awards: победители всех номинаций

Лучший футболист : Лионель Месси ("Интер Майами" / Аргентина)

: Лионель Месси ("Интер Майами" / Аргентина) Лучшая футболистка : Айтана Бонмати ("Барселона" / Испания)

: Айтана Бонмати ("Барселона" / Испания) Лучший голкипер : Эдерсон ("Манчестер Сити" / Бразилия)

: Эдерсон ("Манчестер Сити" / Бразилия) Лучшая голкиперша : Мэри Эрпс ("Манчестер Юнайтед" / Англия)

: Мэри Эрпс ("Манчестер Юнайтед" / Англия) Лучший тренер (мужчины) : Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

: Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") Лучший тренер (женщины) : Сарин Вигман (Англия)

: Сарин Вигман (Англия) Лучший гол (премия Пушкаша) : Гильерме Мадруга ("Новоризонтино" - "Ботафого")

: Гильерме Мадруга ("Новоризонтино" - "Ботафого") Премия ФИФА для болельщиков: фанат клуба Атлетико Колон де Санта-Фе (Аргентина)

Напомним, награда "The Best FIFA" вручается ежегодно начиная с 2016 года.

В голосовании принимают участие журналисты, тренеры и игроки сборных, а также болельщики на сайте ФИФА. Каждая из этих категорий ФИФА назначает 25% голосов.

Действующим обладателем премии "Лучший игрок года" по версии ФИФА является аргентинский нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси. Лучшим тренером по итогам прошлого года признали Лионеля Скалони.

Ранее премию "Лучший футболист года" по версии ФИФА также получали Роберт Левандовски (2020, 2021), Лионель Месси (2019, 2022, 2023), Лука Модрич (2018) и Криштиану Роналду (2016, 2017).

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